إعلان

أردوغان: نعمل على تمديد وقف النار بين إيران وأمريكا

كتب : محمود الطوخي

02:19 م 15/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، أن أنقرة تعمل جاهدة من أجل تمديد العمل باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، مع ضرورة الحفاظ على زخم المباحثات الدبلوماسية.

وأشار أردوغان، إلى أن جولات التفاوض التي تجمع إيران وأمريكا واجهت بعض الصعوبات، ولا سيما في الجوانب المتعلقة بالملف النووي، إلا أنه أصر على أهمية مواصلة النقاش السياسي كبديل عن الصدام المسلح.

عرقلة إسرائيل لمسار التهدئة في حرب إيران

وأوضح أردوغان في خطاب ألقاه أمام نواب حزبه الحاكم أن لغة السلاح يجب أن تتوقف، مشددا على أن المفاوضات لا تدار بالقبضات المشدودة، بل عبر الكلمات.

وجدد الرئيس التركي تحذيراته من الدور الإسرائيلي، قائلا إنه لا يجب السماح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بتخريب هذه العملية، خاصة وأنها أبدت عدم رضاها عن وقف إطلاق النار الحالي، تزامنا مع مشادات كلامية حادة بين مسؤولين أتراك وإسرائيليين زادت من تعقيد العلاقات بين الطرفين.

ترامب ومستقبل صراع إيران وأمريكا

في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر الأربعاء أنه لا يضع خيار تمديد وقف إطلاق النار ضمن أولوياته الحالية تجاه حرب إيران.

ولفت ترامب إلى أن التوصل إلى اتفاق شامل مع طهران يظل المسار الأفضل، حيث سيتيح ذلك للدولة الإيرانية البدء في مرحلة إعادة الإعمار، مما يعكس تباينا في الرؤى الدولية حول كيفية إدارة حرب إيران وأمريكا في المرحلة القادمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا وقف النار الوساطة التركية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

