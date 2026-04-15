قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تبادل الرسائل مع نظيره الصيني شي جين بينج بشأن التقارير التي تفيد بأن الصين ترسل أسلحة إلى إيران، وأن الرئيس الصيني نفى وأخبره "بشكل أساسي" أن بلاده "لا تفعل ذلك".

ترامب يتحدث عن لقاء شي جين بينج

وعندما سُئل ترامب عما إذا كانت تصرفات الولايات المتحدة في إيران وفنزويلا، إلى جانب التعليقات حول كوبا، وخاصة فيما يتعلق بالنفط، ستغير ديناميكية الاجتماع المرتقب بين الزعيمين الشهر المقبل، قال: "لا أعتقد ذلك".

قال ترامب: "إنه شخص يحتاج إلى النفط، نحن لسنا بحاجة إليه، إنه شخص أتفق معه جيداً - لقد كتب لي رسالة جميلة".

وتابع قائلاً: "لقد رد على رسالة كتبتها لأنني سمعت أن الصين تقدم أسلحة إلى إيران.. أعني، أنت ترى ذلك في كل مكان"، مضيفاً: "لقد كتبت له رسالة أطلب منه فيها ألا يفعل ذلك، فكتب لي رسالة يقول فيها إنه في الأساس لا يفعل ذلك".

تقارير بشأن إمداد الصين لإيران بالأسلحة

كانت شبكة (CNN) ذكرت الأسبوع الماضي أن الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الصين تستعد لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة إلى إيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على التقييمات الاستخباراتية الأخيرة.