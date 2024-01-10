مستشار نتنياهو: مقترح تهجير الفلسطينيين ليس جديا

مصراوي

قال مستشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عندما تحدث عن دولة فلسطينية، تحدث عن الأفق وليس عن شيء يمكن فعله في الوقت الحالي.

وتابع مستشار نتنياهو في حديثه مع سي إن إن: "تهجير الفلسطينيين لم يكن أبدا على الطاولة بشكل جدي وهو ليس مقترحا جديا".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق يائير لابيد، إن رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش يقولان منذ أشهر إن المال كاف للجميع ثم يأتون بميزانية ستؤثر على الشعب والصناعة والخدمات.

وأكد لابيد أنه لم يسبق وجود حكومة غير مسؤولة في تاريخ إسرائيل مثل الحالية وأن الميزانية الجديدة مليئة بالتقلصات الضارة.