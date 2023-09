خفر السواحل الليبي يصطدم بقارب على متنه 50 مهاجرًا ويتسبب في غرقه (فيديو)

وكالات

اصطدم قارب تابع لخفر السواحل الليبي، بقارب مطاطي كان يحمل على متنه نحو 50 مهاجرًا ما أدى إلى غرقه.

وقالت مجموعة إنقاذ بحري، إن قارباً لخفر السواحل الليبي اصطدم بزورق مطاطي يحمل نحو 50 مهاجراً قرب الساحل الليبي الجمعة، مما أدى إلى إغراق القارب المطاطي وإلقاء من كانوا على متنه في البحر الأبيض المتوسط.

وكان حادث الجمعة في البحر الأبيض المتوسط هو أحدث عملية اعتراض بحري للمهاجرين من قبل خفر السواحل الليبي، الذي يتم تدريبه وتمويله من قبل الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وأظهرت اللقطات والجدول الزمني الذي شاركته منظمة "سي-ووتش" (Sea-Watch) - وهي منظمة ألمانية غير حكومية تقوم بعمليات الإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط - قارباً صغيراً لخفر السواحل الليبي يطارد زورقاً مطاطياً أكبر مكتظاً بالمهاجرين في وقت مبكر من صباح الجمعة، قبل أن يصطدم به، جانب السفينة المزدحمة.

⚠️Attempted murder today in the Mediterranean by the so-called Libyan coastguard! We cannot know if and how many people lost their lives. However, the survivors, who made it aboard the libyan patrol vessel are now illegally forced back to #Libya. [1/2] pic.twitter.com/awLOjYDEF1