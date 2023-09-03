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BBC

مقتل 20 مدنيًّا بينهم طفلان في غارة جوية بالخرطوم

03:29 م الأحد 03 سبتمبر 2023

علم السودان

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وكالات

لقي 20 مدنيًّا على الأقل مصرعهم بينهم طفلان في غارة جوية على حي سكني في جنوب الخرطوم بالسودان، بحسب فرانس 24.

وقالت لجان المقاومة إن حصيلة الغارات الجوية على حي الكلاكلة وصلت إلى 20 قتيلاً مدنيًا، مضيفة أن مشرحة أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في العاصمة السودانية تضم 11 قتيلًا مدنيًا بينهم طفلان وامرأة، مشيرة إلى تعذر نقل الكثير من الجثث المتفحمة والممزقة.

وبدأت المعارك في 15 أبريل الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وأسفرت حتى الآن عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص ونزوح 4,6 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.

في الخرطوم تتركز المعارك في أحياء تشهد كثافة سكانية كبيرة ويعيش ملايين من سكانها منذ خمسة أشهر على وقع انقطاع المياه والكهرباء وحر شديد وهم يختبئون في المنازل في محاولة لحماية أنفسهم من النيران المتبادلة.

يشار إلى أن أكثر من نصف السودانيين يحتاجون لمساعدة إنسانية للاستمرار فيما أصبح 6 ملايين منهم على شفا المجاعة بحسب منظمات إنسانية.

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السودان الخرطوم الغارات الجوية عبد الفتاح البرهان

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