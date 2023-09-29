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BBC

الأردن تدين هجومين إرهابيين أحدهما وقع بمسجد في باكستان

04:03 م الجمعة 29 سبتمبر 2023

وزارة الخارجية الأردنية

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وكالات

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، "هجوما إرهابيا"، استهدف منطقة ماستونج بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

ونددت الوزارة في بيان، كذلك بالانفجار الذي وقع في مسجد في منطقة هانغو قرب مدينة بيشاور الباكستانية، وأدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وأكد الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذين الهجومين الإرهابيين"، مشدداً على موقف الأردن "الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب".

وأعرب القضاة عن "خالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب الباكستاني الشقيق ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

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وزارة الخارجية الأردنية الأردن تدين هجومين إرهابيين انفجار في مسجد في باكستان المواساة للحكومة والشعب الباكستاني

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