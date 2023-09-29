الأردن تدين هجومين إرهابيين أحدهما وقع بمسجد في باكستان
وكالات
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، "هجوما إرهابيا"، استهدف منطقة ماستونج بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
ونددت الوزارة في بيان، كذلك بالانفجار الذي وقع في مسجد في منطقة هانغو قرب مدينة بيشاور الباكستانية، وأدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وأكد الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذين الهجومين الإرهابيين"، مشدداً على موقف الأردن "الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب".
وأعرب القضاة عن "خالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب الباكستاني الشقيق ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".
سوق مصراوى
-
قائمة مشتريات أهم أساسيات المطبخ الشهرية.. بأقل من 614 جنيهاتفاصيل
-
أحدث موديلات الأحذية النسائية لصيف 2023.. بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أسرع طريقة لخسارة الوزن وحرق الدهون من المنزلتفاصيل
-
أفكار هدايا تناسب مواليد برج الميزانتفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الفستان النسائي.. بسعر يبدأ من 104 جنيهاتفاصيل
-
أفضل وقت للشراء.. أسعار الدفائات الكهربائية مع بداية الخريفتفاصيل
فيديو قد يعجبك: