أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 274 ألفًا منذ بداية الحرب

كييف - (د ب أ)



أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 273 ألفًا و980 جنديًا، من بينهم 520 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس الثلاثاء فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 4635 دبابة و8868 مركبة قتالية مدرعة و6096 نظام مدفعية و779 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و526 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 315 طائرة، و316 مروحية، و8633 من المركبات وخزانات الوقود، و20 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و4821 طائرة مسيرة، و906 من وحدات المعدات الخاصة و1479 صاروخ كروز.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.