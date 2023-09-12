300 ألف شخص ينامون في الشوارع بسبب زلزال المغرب

تونس - (د ب أ)

قدرت منظمة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أعداد من يبيتون في العراء في المغرب جراء الزلزال المدمر بنحو 300 ألف شخص.

وقالت مديرة المنظمة في فرنسا أدلين هازان إن حوالي 300 ألف متضرر من الزلزال ليس لهم منازل اليوم ويبيتون في الشوارع.

وأضافت، في تصريحات لـ"فرانس إنفو" اليوم، :"هناك 100 ألف طفل بلا مأوى ولا مدارس ولا مستشفيات، إنه صراع ضد الوقت وضد الموت أيضا".

ودعت المسؤولة إلى إطلاق حملة تضامن واسعة حتى تتمكن يونيسيف من مساعدة المتضررين من الزلزال.

وقالت هازان: "فرق اليونيسيف موجودة للدعم ومواساة الأطفال، هناك الكثير من الأطفال الأيتام وعدد كبير من الأطفال النازحين لا يعرفون مكان تواجد آبائهم"، مضيفة أن هذا من شأنه أن يترك مشاكل نفسية رهيبة.

وحذرت هازان من أن الأطفال قد يواجهون خطر الجفاف، لهذا تعمل يونيسيف على تقديم الغذاء لهم، وتمكينهم من مواصلة دراستهم.

وكان الاتحاد الدولي لمنظمات الهلال الأحمر والصليب الأحمر دعا اليوم الى تعبئة أكثر من 100 مليون يورو لدعم جهود الإنقاذ في المغرب وتلبية الاحتياجات العاجلة على الأرض.

وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت، أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق متفرقة بالبلاد يوم الجمعة الماضي إلى 2862 قتيلا، و2562 مصابا.