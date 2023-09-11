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مصر تعزي ليبيا في ضحايا العاصفة دانيال

02:56 م الإثنين 11 سبتمبر 2023

العاصفة دانيال

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وكالات

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، عن خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا الشقيقة، إثر العاصفة "دانيال" وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخراً، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وقدمت مصر صادق تعازيها لأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

هذا وأعلنت مصادر طبية ليبية، اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد ضحايا العاصفة دانيال التي تضرب مدن شرق ليبيا، منذ أمس الأحد، إلى 150 قتيلاً على الأقل، حسبما ذكرت "العربية".

وأعلنت الحكومة الليبية حدادًا لمدة 3 أيام، وتنكيسًا للأعلام، عقب إعلان مدينة درنة منطقة منكوبة إثر سقوط أكثر من 150 قتيلاً.

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العاصفة دانيال ليبيا جمهورية مصر العربية وزارة الخارجية

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