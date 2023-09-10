أبو الغيط يرحب بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين

وكالات

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، بإعلان قادة مجموعة العشرين ضم الاتحاد الأفريقي إلى عضوية المجموعة، وذلك خلال اجتماعهم المنعقد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري بنيودلهي

وأثنى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، في بيان اليوم الأحد، على هذا القرار الصائب واصفاً إياه بالخطوة الإيجابية التي ستفضي إلى مكاسب متبادلة للجانبين، وسيسهم في تعزيز مشاركة الدول الأفريقية الشقيقة في قرارات ومواقف أقطاب الاقتصاد العالمي، كما ستعزز من قدرة القارة الأفريقية على المساهمة في حل القضايا العالمية المحورية مثل التغير المناخي وأمن الطاقة والأمن الغذائي وغيرها.

وأعرب المتحدث عن الأمل في أن يحظى طلب جامعة الدول العربية الحصول على ذات الوضعية بالموافقة، مشيراً إلى أن تحرك الجامعة مؤخراً في هذا الصدد مذكراً بأن الملفات التي تعالجها المجموعة تهم المنطقة العربية بشكل مباشر، لاسيما فيما يتعلق بالتنمية والتشغيل وتسهيل التبادل التجاري والقضاء على الفقر