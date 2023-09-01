لافروف: روسيا لا تسعى للقضاء على الدولار

وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن سياسة الإدارة الأمريكية اضطرت الدول للتخلي عن الدولار، وأن روسيا لم ترغب أبدا في القضاء على العملة الأمريكية.

وقال في كلمة ألقاها بمعهد موسكو للعلاقات الدولية بمناسبة بدء العام الدراسي في روسيا: "ليس لدينا أي رغبة في القضاء على الدولار، لكن الولايات المتحدة لم تعد تضمن دور الدولار، الذي كان مقبولا لدى جميع دول العالم".

وأشار إلى أن تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب سيأخذ وقتا طويلا، وأن مسار الغرب، الذي يهدف إلى محاولة إبطاء مسار التاريخ، لن يؤدي إلا إلى خلق مواجهات إضافية في المجتمع الدولي.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خلال قمة "بريكس" في جوهانسبورغ مؤخرا، بأن إنهاء هيمنة الدولار قرار لا رجعة فيه، وأن بنك "بريكس" سيلعب دورا محوريا في هذا الإطار.

وفي ظل استخدام الولايات المتحدة عملتها أداة في سياسة العقوبات، بدأت مجموعة من الدول العظمى والكبرى تقليص اعتمادها على الدولار في التجارة الدولية.