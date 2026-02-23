إعلان

تشاد تغلق حدودها مع السودان بعد تسلل مقاتلين إلى أراضيها

كتب : مصراوي

08:07 م 23/02/2026

تشاد تغلق حدودها مع السودان

(أ ب)

أعلنت تشاد إغلاق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر"، واصفة هذه الخطوة بأنها محاولة للحد من انتقال الصراع إلى أراضيها بعد عمليات عبور متعددة قام بها مقاتلون تابعون للفصائل السودانية المتحاربة.

وقال المتحدث باسم الحكومة قاسم شريف محمد في بيان اليوم الإثنين، إن الهدف هذا الإجراء إلى منع أي خطر لانتقال الصراع إلى ترابنا الوطني، ولحماية مواطنينا واللاجئين، ولضمان استقرار البلاد ووحدة أراضيها".

وجاء القرار التشادي بعد أن شنت قوات الدعم السريع شبه العسكرية هجوما على بلدة طينة الحدودية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت القوات المسلحة السودانية والجماعات المتحالفة معها إنها صدت الهجوم وأجبرت مقاتلي قوات الدعم السريع على الفرار إلى داخل الأراضي التشادية.

وتعد هذه البلدة من أواخر المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني في إقليم دارفور الشاسع، والذي يخضع لسيطرة قوات الدعم السريع منذ أكتوبر 2025.

واندلع القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني وتحول إلى حرب شاملة على مستوى البلاد في أبريل 2023.

وحتى الآن، قتل 40 ألف شخص على الأقل وشرد 12 مليونًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

تشاد السودان حدود تشاد

