روسيا: الرياض ستطلع موسكو على نتائج الاجتماع بشأن أوكرانيا
موسكو- (د ب أ)
أفاد مصدر بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن السعودية، أبلغت روسيا، بأنها ستطلع موسكو على نتائج الاجتماع حول أوكرانيا، المقرر عقده في مدينة جدة السعودية، خلال شهر أغسطس الجاري.
وقال المصدر لوكالة سبوتنيك الروسية: "بالطبع قال أصدقاؤنا السعوديون، إنهم سيطلعوننا على نتائج الاجتماع، و لدينا اتصال متسق معهم".
كان المتحدث باسم مكتب رئيس جنوب أفريقيا، فينسينت ماجفينيا، قد أكد في تصريح لوكالة "نوفوستي" الاثنين، أن بلاده تلقت دعوة لحضور محادثات السلام بشأن أوكرانيا والتي اقترحتها السعودية.
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قد نقلت يوم السبت الماضي عن دبلوماسيين، قولهم إن السعودية تعتزم إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة، خلال شهر أغسطس الحالي؛ وستدعو إليها ممثلين عن نحو 30 دولة، روسيا ليست بينها.
ومن بين الدول التي وجهت إليها دعوات، أوكرانيا وإندونيسيا ومصر والمكسيك وتشيلي وزامبيا؛ كما أكدت المشاركة في الاجتماع، كل من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي.
وبالمقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين سيتابع الاجتماع في السعودية بشأن أوكرانيا، وماهية الأهداف الموضوعة.
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