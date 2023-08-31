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البرهان: الحرب في السودان تستهدف أشخاص محددين

04:29 م الخميس 31 أغسطس 2023

عبد-الفتاح-البرهان

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(مصراوي)

أكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، في كلمة له عقب عودته من زيارة إلى مصر أن تمرد قوات الدعم السريع استهدف استقرار السودان وأمن المواطنين.

وقال البرهان إن القوات ستواصل العمل للحفاظ على وحدة البلاد وضمان أمن المواطن السوداني، داعيا المتمردين إلى إلقاء السلاح.

وندد البرهان بجرائم الحرب التي ارتكبت في الخرطوم ودارفور، متوعدًا بمحاسبة المسؤولين عنها.

وألمح البرهان أن إلى أن إشعال الحرب يهدف خدمة أشخاص محددين يريدون تفتيت السودان. وأشار إلى أن الحرب الراهنة تهدد بتفتيت السودان.

وتأتي كلمة البرهان بعد عودته من مصر بعد زيارة استغرقت يوما، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب في أبريل الماضي.

وأكد قائد الجيش السوداني بعد زيارته أن القوات المسلحة السودانية لا تمتلك أي نية للاستمرار في الحكم، مشددا على سعي الجيش لإجراء انتخابات "حرة نزيهة".

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عبد الفتاح البرهان الجيش السوداني السودان

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