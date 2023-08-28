الأردن يعلن إسقاط مسيرة قادمة من الأراضي السورية
عمان - (د ب أ )
أسقطت قوات المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم الإثنين عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت، أمس الأحد، محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".
وأوضح المصدر أنه تم العثور على الطائرة، وتحويلها إلى الجهات المختصة، مؤكدا أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".
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