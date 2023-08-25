5 دول في الاتحاد الأوروبي تطالب باستمرار حظر استيراد الحبوب من أوكرانيا

وارسو - (د ب أ):

طالبت بولندا و4 دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي من شرق أوروبا بتمديد قرار المفوضية الأوروبية حظر استيراد الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام لحماية الإنتاج لمحلي في هذه الدول.

وقال وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس للصحفيين في وارسو اليوم الجمعة إن بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا ستضغط على الاتحاد الأوروبي لاستخدام الدعم الذي يقدمه لتمويل نقل صادرات أوكرانيا من الحبوب عبر أراضي تلك الدول. وتنتهي فترة القيود المفروضة حاليا على دخول الحبوب الواردة من أوكرانيا إلى أسواق شرق أوروبا في الشهر المقبل

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المحتمل أن يزيد هذا الطلب تعقيدات جهود أوكرانيا لإيجاد طرق بديلة عن موانئ البحر الأسود لتصدير منتجاتها من الحبوب إلى الأسواق الخارجية.

كانت روسيا قد انسحبت من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود وهاجمت بشكل متكرر البنية التحتية لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وفي مايو الماضي فرضت المفوضية الأوروبية مؤقتا قيودا على واردات أربعة منتجات من أوكرانيا بعد ضغوط من عدة دول في الاتحاد الأوروبي، وسط نزاع مستمر حول المنتجات الزراعية القادمة من الدولة المحاصرة .

وقالت المفوضية إنه قد لا يجري تداول القمح والذرة وبذور الشلجم ودوار الشمس بحرية في بلغاريا وبولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا حتى الخامس من يونيو المقبل.

ومع ذلك، فإنه لا يزال من الممكن شحن المنتجات عبر البلدان المتضررة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، على سبيل المثال.

وتعتبر أوكرانيا هي واحدة من أكبر منتجي الحبوب في العالم. ومع ذلك، أدى الغزو الشامل الذي شنته روسيا في فبراير 2022، إلى إغلاق طرق التصدير الرئيسية للسلع الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وتعتمد كييف الآن على نقل بضائعها بالقطار أو الشاحنات أو الصنادل إلى دول أخرى.

في الوقت نفسه التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوزير الخارجية التركي الجديد، هاكان فيدان، في كييف اليوم الجمعة.

وقال زيلينكسي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن الحديث بينهما تناول الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا في وقت من الأوقات بشحن الحبوب عبر موانئ مغلقة على البحر الأسود، لكنهما لم يقدما تفاصيل.

وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو، وبدأت في مهاجمة موانئ ومنشآت حبوب أوكرانية، ما يثير المخاوف مجددا بشأن إمدادات الغذاء العالمية.

كانت تركيا والأمم المتحدة قد توسطتا لإبرام الاتفاق بين كييف وموسكو في عام 2022.

وتحتفظ تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من أوكرانيا وروسيا، ولم تطبق أي عقوبات على الأخيرة. وفي الوقت نفسه، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا إلى احترام وحدة الأراضي الأوكرانية واستئناف اتفاق الحبوب.

وهذه أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية التركي إلى أوكرانيا منذ توليه منصبه في يونيو.