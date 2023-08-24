رئيس الوزراء الإثيوبي يعلق على قبول بلاده في مجموعة "بريكس"

(وكالات)

أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الخميس، بإعلان مجموعة "بريكس" الموافقة على انضمام بلاده إلى المجموعة.

وقال أبي أحمد على موقع "إكس"، المعروف سابقا باسم (تويتر) "إنها لحظة عظيمة لإثيوبيا حيث يؤيد زعماء بريكس انضمامنا إلى هذه المجموعة اليوم".

مضيفا أن "إثيوبيا مستعدة للتعاون مع الجميع من أجل نظام عالمي شامل ومزدهر". وفي منشور منفصل، قال أبي: "تهانينا لجميع الإثيوبيين".

وانضمت 6 دول جديدة إلى مجموعة بريكس بحسب ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورج.

وتلتحق كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من الأول من يناير 2024، بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.

وستصبح إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، عضوا كامل العضوية في مجموعة بريكس.

وتقدم ما يقرب من 20 دولة بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي وأكثر من 3 مليارات نسمة. ويشارك نحو 50 رئيس دولة وحكومة آخرين في القمة التي تختتم أعمالها اليوم الخميس.