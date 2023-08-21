ألمانيا تعلن احتجاز جنديين أمريكيين عقب الاشتباه بهما في طعن مواطن ألماني

ترير - (د ب أ)

أفادت نتائج تشريح صدرت اليوم الاثنين في ألمانيا، أن رجلا عمره 28 عاما توفي السبت الماضي بعد أن دخل في مشادة مع جنديين أمريكيين في معرض ترفيهي محلي في غرب ألمانيا، وتعرض لطعنات مميتة عدة مرات.

وتقول السلطات إن الرجل دخل في "شجار" خلال جدال دار في الساعات الأولى من صباح يوم السبت في معرض في فيتليش، وهي بلدة تقع في وسط المسافة بين مدينة ترير والحدود مع لوكسمبورج.

ويشتبه أن الضحية تعرض للاعتداء من جانب جنديين أمريكيين في الخدمة خلال الشجار، وفقا للشرطة الألمانية. ووجد تشريح الجثة جروح لطعنات عدة بسكين في الجزء العلوي من الجسم.

وقال المدعي مانفريد شتيمبر اليوم الاثنين إن الضحية بشدة نزف حتى الموت، مضيفا أن سبب الشجار لا يزال غير واضح

وجرى تسليم المشتبه بهما في الاعتداء، وأعمارهما 25 و26 عاما، إلى سلطات إنفاذ القانون العسكري الأمريكية عقب إلقاء القبض عليهما، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات التي تنظم نشر قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في دول الحلفاء.

وسيظل المشتبه بهما رهن الحبس بموقع احتجاز أمريكي إلى حين اكتمال التحقيق، وفقا لبيان صادر عن القاعدة الجوية الأمريكية في سبانجدهلم، التي تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا من فيتليش.

ووفقا للشرطة المحلية، تولى التحقيق مكتب التحقيقات الخاص، وهو هيئة التحقيق بالقاعدة الجوية.

ولم يعترف أي من المشتبه بهما بالجريمة، وزعم أحدهما أنه لا يتذكر الحادث، حسبما قال تشيمبر. وزار كلا الجنديين المعرض مع أصدقاء لهما.

وقال شتيمبر إن التحقيقات متواصلة لتحديد ما إذا كان السكين الذي عُثر عليه في نهر ليسر القريب، قد جرى استخدامه في عملية الطعن. ووفقا للشرطة، لا تزال تحليلات الطب الشرعي جارية لأجزاء كثيرة سعيا للحصول على أدلة محتملة.