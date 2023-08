مسلحون مجهولون يغتالون مسؤولا أمنيًا في مدينة تعز اليمنية

صنعاء- (د ب أ)

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، ضابط استخبارات أمني يمني، في مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، "إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الملازم عدنان المحيا، ضابط في الأمن السياسي، أثناء تواجده في حي الجمهوري، شرقي المدينة، ما أسفر عن مقتله على الفور".

وأوضح المصدر، أن المسلحين كانوا على متن دراجة نارية، ولاذوا بالفرار عقب تنفيذ العملية، مؤكداً أنه "تم التوصل إلى هويتهم وتجري عملية ملاحقتهم".

وكان المحيا أحد الضباط المسؤولين عن التحقيق في جريمة اغتيال الموظف الأممي الأردني، مؤيد حميدي، الشهر الماضي.

وبحسب المصدر الأمني، "تلقى المحيا تهديدات بالتصفية الجسدية قبل أيام من قبل مجهولين، على خلفية ارتباطه بالتحقيق بقضية مقتل الموظف الأممي".

وحتى اللحظة لم تتبن أي جهة مسؤولية تنفيذ عملية الاغتيال، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من قبل السلطات.

والشهر الماضي، أعلنت الأجهزة الأمنية في تعز، القاء القبض على منفذي اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي، مؤيد حميدي، بعد أيام من عملية اغتياله في مدينة التربة التابعة لمحافظة تعز.

