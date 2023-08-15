حماس تعلن الاستيلاء على طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء تحليقها في سماء غزة

غزة- (د ب أ)



أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، الاستيلاء على طائرة إسرائيلية مسيرة شرق غزة.

وقال بيان صادر عن الكتائب إن الاستيلاء على الطائرة الإسرائيلية من نوع "أوربيتر كيه 1 K1" تم أمس الإثنين، بينما كانت في مهمة "استطلاع معادية" فوق أجواء شرق غزة، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي بشأن فقدان أو سقوط طائرة مسيرة في أجواء قطاع غزة.

في هذه الأثناء، أعلنت "كتيبة العياش" المسلحة في الضفة الغربية عن إطلاق صاروخ "قسام 1" باتجاه مستوطنة "شاكيد" الإسرائيلية قرب جنين في شمال الضفة الغربية.

وذكرت الكتيبة المحسوبة على حماس، في بيان، أن "إطلاق الصاروخ يأتي ردا على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا وثأرا لدماء شهدائنا التي هي وقود جهادنا واستمرارا لعملية الإعداد والتطوير المستمر".

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن هذه المرة السادسة التي تُطلق فيها "كتيبة العياش" صواريخ محلية الصنع باتجاه مستوطنات إسرائيلية محاذية لجنين، وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في احتمال إطلاق صاروخ من جنين.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية ، فإن محاولات إطلاق قذائف صاروخية من جنين تشهد تحسنا مستمرا بما في ذلك نوعية المواد المستخدمة بالقذائف والوصول لمسافة أكبر.