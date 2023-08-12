مسؤولون: إعلان حالة الطوارئ بعد انفجار سد شرق روسيا

موسكو- (د ب أ)

ذكر مسؤولون أنه تم الإعلان عن حالة طوارئ، بعد فيضانات عارمة ناجمة عن انفجار سد وإعصار أدى إلى إخلاء العديد من المناطق، في شرق روسيا.

وكتب أوليج ميتروفانوف، عمدة بلدة سباسك-دالني بشرق روسيا على تطبيق تليجرام اليوم السبت، يقول إن منسوب المياه، يرتفع سريعا وأن الوضع "متوتر".

وتضررت مدن أخرى أيضا في منطقة "بريمورسكي كراي" المتاخمة للصين في أقصى شرق البلاد.

وفي الأيام القليلة الماضية، تأثرت المنطقة بإعصار "خانون"، الذي اجتاح أيضا اليابان.

وتقع المناطق الساحلية في بريمورسكي كراي على حدود بحر اليابان أو البحر الشرقي.

وتم الإعلان عن حالة طوارئ في تسع بلدات في بريمورسكي كراي.

وكانت أمطار غزيرة قد هطلت في وقت سابق، لاسيما بالقرب من بلدة "أوسوريسك"، إلى الجنوب الغربي، وعلى بعد 100 كيلومتر شمال فلاديفوستوك.

وذكرت السلطات أن 133 ملليمترا من الأمطار تساقطت، بحلول صباح اليوم السبت، أي أكثر من الأمطار التي تسقط في المنطقة عادة، خلال شهر.