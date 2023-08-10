استشهاد فلسطيني في نابلس عقب اقتحامات للقوات الإسرائيلية
(بي بي سي)
اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم قرية زواتا غرب مدينة نابلس، وأصيب خلال الاقتحام بحسب وزارة الصحة الفلسطينية الشاب أمير أحمد محمد خليفة البالغ من العمر 27 عاما، برصاصتين في الرأس والظهر أطلقها عليه الجنود الإسرائيليون خلال اقتحام البلدة.
ويرفع هذا عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية العام الحالي إلى 219 من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وفلسطيني الـ48.
سوق مصراوى
-
أفضل سماعات الأذن السلكية في 2023 بأسعار تبدأ من 30 جنيهاتفاصيل
-
مروحة وراوتر.. منتجات تعمل بالشحن عند انقطاع الكهرباءتفاصيل
-
أفضل هارد خارجي وفلاش ميموري لحفظ ونقل البيانات بأسعار تبدأ من 69تفاصيل
-
تبدأ من 350 جنيها.. أسعار الباور بانك في الأسواق مع تخفيف الأحمالتفاصيل
-
موفر للكهرباء وبأسعار تبدأ من 3 آلاف جنيه.. أفضل أنواع المكييفات الصحراويةتفاصيل
-
أفضل وأحدث اكسسوارات لسيارتك في 2023 بأسعار تبدأ من 44 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: