استشهاد فلسطيني في نابلس عقب اقتحامات للقوات الإسرائيلية

(بي بي سي)

اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم قرية زواتا غرب مدينة نابلس، وأصيب خلال الاقتحام بحسب وزارة الصحة الفلسطينية الشاب أمير أحمد محمد خليفة البالغ من العمر 27 عاما، برصاصتين في الرأس والظهر أطلقها عليه الجنود الإسرائيليون خلال اقتحام البلدة.

ويرفع هذا عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية العام الحالي إلى 219 من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وفلسطيني الـ48.