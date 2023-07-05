البحرية الأمريكية: إيران تطلق النار على ناقلة نفط بمضيق هرمز
وكالات
قالت البحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء إنها منعت محاولة البحرية الإيرانية الاستيلاء على ناقلتين تجاريتين تعبران المياه الدولية في خليج عمان.
وقال تيموثي هاوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية "السفينة الإيرانية أطلقت النار خلال المحاولة الثانية للاستيلاء على السفينتين"، وفقا لوكالة رويترز.
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