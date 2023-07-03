مسؤول فلسطيني: مستوطنون يسرقون أغناما جنوب نابلس

رام الله - (د ب أ)

أفاد مسؤول فلسطيني بأن مستوطنين سرقوا ، فجر اليوم الإثنين، ثلاثة رؤوس من الأغنام، في خربة يانون التابعة لبلدة عقربا، جنوب نابلس بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن رئيس المجلس القروي خربة يانون، راشد مرار قوله إن "مجموعة من مستوطني مستوطنة "جدعونيم" المقامة على أراضي القرية، تسللوا فجر اليوم إلى مزرعة مواطن وسرقوا ثلاثة رؤوس من الأغنام".