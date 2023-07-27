بوتين يعرب عن أمله في إنشاء منطقة صناعية روسية بقناة السويس
موسكو - (د ب أ)
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في إنشاء منطقة صناعية روسية بمنطقة قناة السويس في المستقبل القريب، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس.
وقال بوتين، خلال الجلسة العامة للقمة الروسية-الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا- أفريقيا": "تحدثت أمس مع الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي، نحن نبحث ونأمل أنه في المستقبل القريب سنطلق المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس قريبا".
وأضاف: "نتوقع أن يبدأ تشييد أول مرافق الإنتاج هناك بالفعل هذا العام، ولاحقا سيتم تصدير السلع المنتجة إلى جميع أنحاء أفريقيا".
ويشارك الرئيس الروسي اليوم الخميس، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي، بحضور عدد كبير من الزعماء والدبلوماسيين الأفارقة.
وقال بوتين: "أود أن أرحب بكم جميعا بحرارة في سان بطرسبرج. أشكركم على استجابتكم لدعوتنا وحضوركم، في بلدنا أنتم من بين الأصدقاء والأشخاص الذين يشاركوننا التفكير نفسه".
وبحسب الرئيس الروسي، تعتبر روسيا الاتحاد الأفريقي "منظمة إقليمية رائدة" تشكل بنية أمنية حديثة في القارة وتخلق الظروف لضمان مكانة أفريقيا اللائقة في نظام العلاقات الاقتصادية العالمية.
وتعقد القمة الروسية-الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا"، على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة.
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