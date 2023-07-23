مساعد وزير الدفاع السعودي يبحث في بريطانيا سبل تعزيز وتطوير المجال العسكري والدفاعي

الرياض - ( دب ا):

بحث مساعد وزير الدفاع السعودي المهندس طلال بن عبدالله العتيبي خلال لقائه في لندن، مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، سبل تعزيز وتطوير المجال العسكري والدفاعي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الأحد أن اللقاء جاء في إطار زيارة مساعد وزير الدفاع السعودي الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين"، وبحث" أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي وسُبل تعزيزه وتطويره، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

كما التقى مساعد وزير الدفاع السعودي، وزير المشتريات في وزارة الدفاع البريطانية جيمس كارتليج، وعدد من المسؤولين البريطانيين والشركات العاملة مع الوزارة. وبحثت اللقاءات، العلاقات الثنائية في المجالات الدفاعية وسُبل تطوير الشراكة الدفاعية بين البلدين، ونقل وتوطين التقنية والتطوير الدفاعي، وفق رؤية المملكة 2030.