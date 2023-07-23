ناشطون يطالبون بالقبض على أحمد هارون المطلوب لدى ا

ناشطون يطالبون بالقبض على أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بي بي سي

بي بي سي

طالبت منظمات حقوقية الجيش السوداني بإلقاء القبض على أحمد هارون المسؤول السابق في نظام الرئيس المعزول عمر البشير وأحد المطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت هيئة محامي دارفور، في بيان هارون وعدد من قيادات نظام البشير المطلوبين في قضايا جنائية يتحركون بحرية كاملة ، مشيرة إلى أنهم يقومون بأنشطة تحرض على استمرار الحرب وبمساعدة من المسؤولين الحكوميين.

ودعت الهيئة الجيش السوداني باعتباره سلطة الأمر الواقع والهيئات القضائية بالقبض على قيادات نظام البشير والتحفظ عليهم تمهيدا لمحاكمتهم.

وكان هارون وعدد من أعوان البشير قد فروا من سجن كوبر بعد الفوضى التي ضربت البلاد وذلك بعد مرور أسابيع على الحرب.

وكانت القيادات تقبع في السجن في ظل اتهامهم في قضية تتعلق بالانقلاب على حكومة منتخبة وتصل عقوبتها الإعدام في القانون الجنائي السوداني.