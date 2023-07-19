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BBC

روسيا تنفي إبلاغ جنوب أفريقيا بأن اعتقال بوتين يعني الحرب

03:12 م الأربعاء 19 يوليه 2023

دميتري بيسكوف

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(وكالات)

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، المزاعم القائلة بأن موسكو حذرت سلطات جنوب إفريقيا من مغبة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال زيارته لهذه الجمهورية.

ودحض بيسكوف ما قيل عن أن الجانب الروسي أوضح لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، أن اعتقال الرئيس بوتين على أساس مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، خلال قمة مجموعة بريكس سيكون بمثابة إعلان الحرب.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم: "لا لم يحدث أي شيء من هذا القبيل. لم يقم أي طرف بالتلميح للطرف الآخر بأي شيء كان".

وشدد ممثل الكرملين، على أن هذه الأمور معروفة ويدركها الجميع، وقال: "في هذا العالم، من الواضح تماما للجميع ما تعنيه محاولة التطاول والتعدي على رئيس الدولة الروسية. لذلك لا داعي لشرح أي شيء لأي شخص هنا".

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