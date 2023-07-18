الطقس الجاف يفاقم حرائق الغابات في سويسرا
جنيف - (د ب أ)
قال قطاع الطوارئ في سويسرا اليوم الثلاثاء إن الطقس الجاف للغاية يفاقم من حرائق الغابات التي اندلعت أمس الإثنين في كانتون فاليه الذي يقع في جنوب غرب سويسرا.
ويقدر المسؤولون أن الحريق الذي اندلع على منحدر بالقرب من بلدية بيتش، سوف يبقي قطاع الطوارئ منشغلا لأيام. وقد جرى نقل نحو 200 شخص لأماكن أكثر أمنا كإجراء احترازي.
وقد تم وقف نظام تشغيل عربات التلفريك، كما تم إغلاق طرق التسلق جزئيا.
ولم تقع حتى الآن إصابات أو أضرار للمباني، كما لم تصب أي من الحيوانات بأذى، وفقا لما قاله المسؤولون.
ويتم مكافحة الحرائق بمساعدة مروحيات تقوم برش المياه. ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق.
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