نتنياهو يخرج من المستشفى بعد إقامة استمرت يوما واحدا
تل أبيب - (د ب أ):
ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خرج من المستشفى اليوم الأحد بعد إقامة استمرت يوما واحدا.
وجاء في بيان للمستشفى أن نتنياهو 73 عاما كان مزودا بجهاز مراقبة القلب.
ووفقا للبيان، فإن قلب نتنياهو "طبيعي تماما" ولكن يجب مراقبته بشكل روتيني.
وأدخل رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى مستشفى قرب تل أبيب يوم السبت بسبب إصابته بالجفاف.
وفي رسالة فيديو من المستشفى، قال نتنياهو إنه تعرض للشمس في اليوم السابق دون ماء أو غطاء رأس.
وتشهد إسرائيل حاليا موجة حر، مثل الكثير من دول جنوب أوروبا.
وذكرت وسائل الإعلام أن نتنياهو فقد وعيه مؤقتا في منزله.
كان مكتب نتنياهو قد ذكر في وقت سابق يوم الأحد إنه في "حالة جيدة جدا" ومن المتوقع خروجه اليوم.
ودخل نتنياهو المستشفى عدة مرات في الماضي بسبب مشاكل صحية.
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