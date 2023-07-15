نتنياهو بعد نقله إلى المستشفى: "أنا بحالة جيدة جدًا"

تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت، بعد نقله إلى المستشفى"إنه بحالة جيدة جدا".

وأضاف نتنياهو فى رسالة فيديو من المستشفى إنه "تعرض لأشعة الشمس في اليوم السابق دون تناول ماء أو وضع غطاء على الرأس".

وعلى غرار العديد من الدول الأوروبية، تعاني إسرائيل حاليا من موجة حر عالية.

وقال نتنياهو: "أشكر الرب، أنا بحالة جيدة جدا".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن اليوم عن نقل نتنياهو إلى مستشفى بالقرب من تل أبيب.

وأضاف المكتب أن نتنياهو في حالة مستقرة ويجري فحصه.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، شعر رئيس الوزراء بتوعك.

وقال متحدث في وقت لاحق إن نتنياهو كان يعاني من الجفاف.

ودخل نتنياهو المستشفى عدة مرات في الماضي بسبب مشاكل صحية.