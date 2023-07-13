الأولى منذ 5 سنوات.. بايدن يصل فنلندا بعد المشاركة في قمة الناتو
هلسنكي - (د ب ا)
وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم الخميس، لزيارة أحدث دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وذلك بعد مشاركته في قمة الحلف في ليتوانيا.
ووصل بايدن القصر الرئاسي اليوم الخميس، حيث سوف يلتقى بالرئيس الفنلندي سولي نينيستو.
وعقب ذلك ستكون هناك قمة مصغرة مع رؤساء حكومات دول الشمال الأوروبي الأخرى ، الدنمارك والنرويج والسويد وآيسلندا.
وزيارة بايدن القصيرة للعاصمة الفنلندية مصحوبة بتواجد أمني مكثف.
وقبل وصول بايدن، وصل رئيس وزراء فنلندا الجديد بيتيري أوربو إلى القصر الرئاسي.
وينتظر أن تكون القضية الرئيسية للمباحثات هي التعاون بشكل أوثق بين دول الشمال والولايات المتحدة في مجالات الأمن وحماية البيئة والتكنولوجيا.
ومن المقرر أن تختتم زيارة بايدن في العاصمة الفنلندية في المساء بمؤتمر صحفي مشترك مع نينيستو.
وأصبحت فنلندا عضوا رسميا في الناتو منذ بداية أبريل الماضي.
وتعد هذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي حالي لفنلندا منذ زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منذ خمسة أعوام.
سوق مصراوى
-
أسهل طريقة لصنع المولتن كيك في دقيقة واحدة بدون فرنتفاصيل
-
تبدأ من 110 جنيهات.. أسعار أغطية الوسائد الحرير لحماية الشعر من التساقطتفاصيل
-
في "يوم عروض أمازون برايم".. أفضل الأجهزة الإلكترونية لمنزل عصري بقسطتفاصيل
-
في "يوم عروض أمازون برايم".. أحدث صيحات الملابس النسائية لصيف 2023تفاصيل
-
عروض يوم برايم.. أفضل ألعاب الأطفال لتنمية المهارات الحسية والحركيةتفاصيل
-
في "يوم عروض أمازون برايم".. أحدث اتجاهات الملابس الرجالي لصيف 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: