قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة بلدات وقرى فلسطينية شمال الضفة

رام الله - ( د ب أ)

اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، عدة بلدات وقرى فلسطينية بمحافظة نابلس، شمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن مصادر محلية قولها إن "قوة عسكرية اسرائيلية مكونة من عدة آليات اقتحمت بلدة بيتا ولاحقت فتية وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز".

وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال اقتحمت قريتي سالم وروجيب، وانسحبت منهما في ساعات الفجر الأولى، دون أن يبلغ عن اعتقالات".