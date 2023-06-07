موظف سابق في البنتاجون: أمريكا حصلت على مركبات فضائية أصلها من خارج الأرض

(وكالات):

زعم ديفيد جراش، وهو موظف سابق في أحد أجهزة الاستخبارات الأمريكية، بأن البنتاجون تمكن في إطار برنامج عسكري سري، من الحصول على مركبات فضائية أصلها من خارج الأرض.

وقال جراش، في مقابلة مع قناة "نيوز نيشن" أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تملك "أجهزة طائرة سليمة وبعضها سليم جزئيا من أصل خارج الأرض، وهي إما هبطت بنجاح أو تحطمت عند الهبوط.. ربما حصل البنتاجون عليها عبر برنامج عسكري سري للبحث عن المركبات الفضائية من أصل خارج كوكب الأرض، وهو أمر تمارسه السلطات الأمريكية خلال العقود العديدة الماضية"، على حد قوله.

وأضاف جراش، البالغ من العمر 36 عاما، إلى أنه "لا يزال يحصل على وثائق سرية حول هذا البرنامج، من موظفين حاليين وسابقين في الاستخبارات الأمريكية".

واسطرد: "وفقا للمعلومات المتوفرة، في بعض الأحيان تم في هذه المركبات العثور على طياريين ميتين، صدقوا أو لا تصدقوا، هذا الأمر صحيح رغم أنه يبدو خيالاً".

وزعم: "نحن بالتأكيد لسنا وحدنا في هذا الكون، تشير البيانات إلى ذلك، وهي حقيقية وثبتت بشكل تجريبي تماما، إلى أننا لسنا وحدنا".