بوتين: الجيش أوقف حربًا أهلية وتحرك بشكل جماعي لإنهاء التمرد

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه الجيش أوقف حربًا أهلية وتحرك بشكل جماعي لإنهاء التمرد، مضيفًا أن الطيارون القتلى أدوا واجبهم بشرف في 24 يونيو.

وتابع بوتين، في خطاب موجه إلى الجيش الروسي اليوم الثلاثاء، أن التحرك السريع ووحدة الشعب كان لهما دور حاسم في التصدي للتمرد، مضيفًا أن الجيش والشعب لم يقفا إلى جانب المتمردين.

وأشار إلى أنه لم تكن هناك حاجة إلى نقل وحدات من أوكرانيا إلى روسيا لمواجهة التمرد، متابعًا: "جنودنا وقفوا في طريق الاضطرابات التي كانت ستؤدي إلى فوضى".