البيت الأبيض: تعرض صحفية لمضايقات بسبب سؤال لرئيس الوزراء الهندي أمر "غير مقبول"

واشنطن - (د ب أ)



أدان البيت الأبيض ما تعرضت له صحفية أمريكية من مضايقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطرحها سؤالا على رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مؤتمره الصحفي المشترك مع الرئيس جو بايدن، باعتباره أمرا "غير مقبول على الإطلاق"، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية اليوم الثلاثاء.

وكانت المراسلة الصحفية لصحيفة وول ستريت جورنال صابرينا صديقي سألت مودي الأسبوع الماضي عن حقوق الأقليات في الهند والخطوات التي يمكن لحكومته اتخاذها لتحسينها، وكذلك عن دعم حرية التعبير.

وبعد يوم من المؤتمر الصحفي المشترك، واجهت المراسلة إساءات عبر الإنترنت بسبب سؤالها لرئيس الوزراء، حيث زعم البعض أن سؤالها كان "مدفوعا" ووصفوها بأنها "إسلامية باكستانية".