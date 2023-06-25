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إيران تقترح حلا سياسيا لحل الأزمة في أوكرانيا

04:02 م الأحد 25 يونيو 2023
إيران تقترح حلا سياسيا لحل الأزمة في أوكرانيا

دولة إيران

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طهران - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن ايران تعارض الحرب في أوكرانيا وقد اقترحت حلا سياسيا لحل هذه الأزمة وترى أن أي تسليح لأحد الأطراف في الحرب سيؤدي إلى تصعيد التوتر وتراجع الاستقرار في المنطقة.

وناقش عبداللهيان، ونظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، في اتصال هاتفي، آخر تطورات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الإيرانية "إرنا".

ووصف عبداللهيان، في الاتصال الهاتفي، العلاقات التاريخية بين البلدين بأنها ثمينة لكلا البلدين، مشددا على ضرورة إجراء مفاوضات منتظمة لتطوير العلاقات الثنائية.

وقال عبد اللهيان، بشأن موقف طهران من الحرب في أوكرانيا، إنها تعارض الحرب وقد اقترحت حلا سياسيا لحل هذه الأزمة وترى أن أي تسليح لأحد الأطراف في الحرب سيصعد التوتر وسيؤدي الى تراجع الاستقرار في المنطقة.

كما وصف وزير الخارجية الدنماركي العلاقات بين البلدين بالتاريخية والمهمة.

ووصف راسموسن الحوارات مع إيران بأنها مهمة، مؤكدا استمرار المبادرات لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

واتفق الطرفان على إنشاء آلية لتعزيز المشاورات السياسية والقنصلية بين البلدين.

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