الإليزيه: ماكرون بحث مع قادة غربيين تأثيرات تمرّد فاجنر على الحرب الأوكرانية
باريس - (ا ف ب)
أعلن الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث هاتفياً مع قادة غربيين، من بينهم خصوصا نظيره الأمريكي جو بايدن، "التأثيرات المحتملة" لتمرّد مجموعة فاجنر على الحرب في أوكرانيا.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون تحادث مع كل من بايدن والرئيس البولندي أندريه دودا والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
وأضافت أن القادة "أكدوا أيضا التزامهم وتصميمهم على دعم أوكرانيا لتمكينها من استعادة سيادتها الكاملة".
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