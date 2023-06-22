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BBC

الجيش اللبناني يوقف سورياً مجند من إسرائيل

04:17 م الخميس 22 يونيو 2023
الجيش اللبناني يوقف سورياً مجند من إسرائيل

الجيش اللبناني

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(وكالات)
أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنها أوقفت مواطنا سوريا ينتمي إلى المجموعات المسلحة، تبين في التحقيق معه أنه مجند من قبل إسرائيل.

وقالت قيادة الجيش في بيان إن "دورية من مديرية المخابرات، أوقفت السوري (أ.ع.) في بيروت لانتمائه إلى إحدى المجموعات المسلحة في سوريا وقتاله إلى جانبها".

وأفادت بأنه "بالتحقيق معه تبيّن أنه تم تجنيده من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي، وقام بجمع معلومات أمنية لمصلحته"، مضيفة: "لا يزال التحقيق مستمرًّا مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

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