دول الخليج ترحب باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين الإمارات وقطر
الرياض - (د ب أ)
رحبت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين الإمارات وقطر، تطبيقا لاتفاق قادة دول مجلس التعاون في "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، والتي عُقدت في مدينة العُلا بالسعودية في يناير عام 2021.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في بيان "بهذه الخطوة المباركة التي تجسد حرص القادة على مسيرة مجلس التعاون، وما تحظى به دول المجلس من أواصر القربى والود والتآخي والتاريخ والمصير المشترك، ووحدة الصف في البيت الخليجي، ودعما وتعزيزا لمسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات شعوب دول المجلس".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية القطرية أن وزيري خارجية البلدين، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والشيخ عبدالله بن زايد، أجريا اتصالا هاتفيا تزامُنا مع إعادة فتح السفارتين اليوم الاثنين.
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