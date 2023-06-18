واشنطن: محادثات بلينكن مع نظيره الصيني صريحة وجوهرية وبناءة

بكين - (د ب أ):

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المحادثات بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره الصيني تشين جانج اليوم الأحد كانت "صريحة وجوهرية وبناءة".

وأوضحت الوزارة أن بلينكن تناول خلال زيارته الحالية إلى الصين عددا من القضايا المثيرة للخلافات، ولكن أيضا مجالات يمكن أن تتعاون فيها الصين والولايات المتحدة.

وخلال محادثة استمرت عدة ساعات، جدد بلينكن التأكيد على أن الولايات المتحدة تتبنى "رؤية لعالم حر ومفتوح وتدعم النظام الدولي القائم على القواعد".

ودعا بلينكن تشين إلى زيارة واشنطن، وقال مسؤولون أمريكيون إنه يتم العمل على تحديد الوقت المناسب للزيارة.