روسيا تقول إنها صدت هجوما بمسيرة استهدف خط أنابيب دروجبا
موسكو- (د ب أ)
قالت روسيا إنها صدت هجوما بطائرة مسيرة استهدف خط أنابيب النفط دروجبا في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا.
وقال ألكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك، عبر تطبيق تليجرام، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه محطة ضخ بالقرب من بلدة نوفوزيبكوف مساء أمس الجمعة.
ولم يتسن التحقق من ذلك من مصدر مستقل، أو من مزاعم بوجوماز بأن الجيش الأوكراني يقف وراء هذه الهجمات. ولم تعقب كييف على الاتهام.
وتلقي موسكو اللوم، بشكل منتظم، على كييف في القصف الذي يقع في منطقة الحدود غير أنه في الواقع، غالبا ما تكون كتائب المتطوعين من القوميين الروس الذين يدعمون روسيا هي من تنفذ الهجمات.
ومن ناحية أخرى، حقق المحتلون الروس تقدما مؤقتا في المجال الجوي فوق جنوب أوكرانيا، بحسب التقرير الاستخباراتي البريطاني اليومي عن الحرب في أوكرانيا، الذي تصدره وزارة الدفاع في لندن.
وقالت وزارة الدفاع في بيان "من المرجح في النزاع المستمر بين التدابير الجوية والتدابير المضادة، أن روسيا حققت تقدما مؤقتا في جنوب أوكرانيا، سيما بهجمات المروحيات التي تعمل بالصواريخ الطويلة المدى ضد الأهداف الأرضية".
وجاء في البيان: "منذ بداية عمليات الهجوم المضاد الأوكرانية جنوبي أوكرانيا، عززت روسيا قوة الهجوم بالمروحيات في المنطقة".
وأضاف البيان، أن الصور أظهرت وضع أكثر من عشرين مروحية إضافية في مطار بيرديانسك، على بعد نحو مئة كيلومتر خلف خط الجبهة.
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