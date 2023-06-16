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BBC

الرئيس الأوكراني: تقدم إيجابي لكنه عسير في الهجوم المضاد

04:01 م الجمعة 16 يونيو 2023
الرئيس الأوكراني: تقدم إيجابي لكنه عسير في الهجوم المضاد

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف- (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية إن النجاح في الهجوم الأوكراني المضاد سيعني هزيمة روسيا في الحرب.

وفي معرض رده على سؤال عن مدى التقدم في الهجوم المضاد، قال زيلينسكي: "الأمور لا تبدو سيئة. يمكنني أن أقول إنها إيجابية بوجه عام، لكنها عسيرة... تواجه قواتنا المتمركزة على الجبهة الآن مقاومة شديدة للغاية".

وأضاف زيلينسكي، بحسب ترجمة القناة "إنكم تدركون السبب. لأن خسارة هذه الحملة الحربية أمام أوكرانيا، يمكنني القول، يعني في الواقع بالنسبة لروسيا خسارة الحرب".

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