الرئيس الأوكراني: تقدم إيجابي لكنه عسير في الهجوم المضاد
كييف- (د ب أ)
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية إن النجاح في الهجوم الأوكراني المضاد سيعني هزيمة روسيا في الحرب.
وفي معرض رده على سؤال عن مدى التقدم في الهجوم المضاد، قال زيلينسكي: "الأمور لا تبدو سيئة. يمكنني أن أقول إنها إيجابية بوجه عام، لكنها عسيرة... تواجه قواتنا المتمركزة على الجبهة الآن مقاومة شديدة للغاية".
وأضاف زيلينسكي، بحسب ترجمة القناة "إنكم تدركون السبب. لأن خسارة هذه الحملة الحربية أمام أوكرانيا، يمكنني القول، يعني في الواقع بالنسبة لروسيا خسارة الحرب".
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