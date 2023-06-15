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BBC

أمريكا تطلب معلومات من حكومة الاحتلال عن قرارها بشأن مقتل أمريكي فلسطيني

12:03 ص الخميس 15 يونيو 2023
أمريكا تطلب معلومات من حكومة الاحتلال عن قرارها بشأن مقتل أمريكي فلسطيني

وزارة الخارجية الأمريكية

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وكالات

قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة بصدد طلب مزيد من المعلومات من الحكومة الإسرائيلية بشأن قرارها عدم الملاحقة القضائية لجنود قتلوا مواطنا أمريكيا من أصول فلسطينية.

واعتقلت القوات الإسرائيلية عمر أسعد (78 عاما) عند حاجز تفتيش مؤقت في بلدته جلجيليا بالضفة الغربية في يناير الماضي.

وقال المدعي العام العسكري الإسرائيلي يوم الثلاثاء، إن الجنود الذين تركوا أسعد يمضي ليلة في العراء بعد احتجازه ليُعثر عليه متوفيا في وقت لاحق لن يواجهوا اتهامات جنائية لكنهم سيواجهون إجراءات تأديبية.

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