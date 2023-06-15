أمريكا تطلب معلومات من حكومة الاحتلال عن قرارها بشأن مقتل أمريكي فلسطيني

وكالات

قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة بصدد طلب مزيد من المعلومات من الحكومة الإسرائيلية بشأن قرارها عدم الملاحقة القضائية لجنود قتلوا مواطنا أمريكيا من أصول فلسطينية.

واعتقلت القوات الإسرائيلية عمر أسعد (78 عاما) عند حاجز تفتيش مؤقت في بلدته جلجيليا بالضفة الغربية في يناير الماضي.

وقال المدعي العام العسكري الإسرائيلي يوم الثلاثاء، إن الجنود الذين تركوا أسعد يمضي ليلة في العراء بعد احتجازه ليُعثر عليه متوفيا في وقت لاحق لن يواجهوا اتهامات جنائية لكنهم سيواجهون إجراءات تأديبية.