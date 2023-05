مفوضية اللاجئين تطالب البرهان وحميدتي بوقف القتال من أجل السودانيين

وكالات

ناشد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، كلا من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع محمد حمدان دقلو، وقف الصراع.

وقال بتغريدة عبر حسابه في تويتر إن على الجنرالين المتناحرين في السودان الإنصات إلى القصص "المأساوية" للاجئين الفارين من العنف.

The generals fighting each other in Sudan should listen to the tragic stories I heard today from Sudanese refugees fleeing horrific violence.



If the generals truly cared for their people they would stop fighting now. Aid organizations can help but the solution is in their hands. pic.twitter.com/10SlxDnby4