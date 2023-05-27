مفوضية اللاجئين تطالب البرهان وحميدتي بوقف القتال من أجل السودانيين



وكالات

ناشد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، كلا من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع محمد حمدان دقلو، وقف الصراع.

وقال بتغريدة عبر حسابه في تويتر إن على الجنرالين المتناحرين في السودان الإنصات إلى القصص "المأساوية" للاجئين الفارين من العنف.

The generals fighting each other in Sudan should listen to the tragic stories I heard today from Sudanese refugees fleeing horrific violence.



If the generals truly cared for their people they would stop fighting now. Aid organizations can help but the solution is in their hands. pic.twitter.com/10SlxDnby4 — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) May 27, 2023

كما رأى أنه إذا كان القادة العسكريون "يهتمون حقاً بشعبهم فإنهم سيتوقفون عن القتال الآن".

إلى ذلك، أكد أن بإمكان منظمات الإغاثة تقديم المساعدة، لكنه ذكّر بأن "الحل في أيديهم"، في إشارة إلى القادة العسكريين في البلاد.

ومنذ منتصف الشهر الماضي، يدور قتال عنيف بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد، إلا أن حدة الاشتباكات تراجعت منذ أيام، بعد أن وقع الجانبان هدنة قصيرة لمدة 7 أيام، برعاية سعودية أميركية.

فيما لا يزال نزوح المدنيين مستمرا، وسط أزمة شح في الخبز والطحين، وغيرهما من المواد الغذائية والطبية.

ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير مراراً من أن استمرار تدفق اللاجئين إلى دول الجوار قد ينذر بكارثة.

وحتى الآن أجبر أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم، كما هدد الصراع بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع.