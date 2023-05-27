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BBC

مفوضية اللاجئين تطالب البرهان وحميدتي بوقف القتال من أجل السودانيين

04:31 م السبت 27 مايو 2023
مفوضية اللاجئين تطالب البرهان وحميدتي بوقف القتال من أجل السودانيين

مفوضية اللاجئين تطالب البرهان وحميدتي بوقف القتال

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وكالات

ناشد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، كلا من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع محمد حمدان دقلو، وقف الصراع.

وقال بتغريدة عبر حسابه في تويتر إن على الجنرالين المتناحرين في السودان الإنصات إلى القصص "المأساوية" للاجئين الفارين من العنف.

كما رأى أنه إذا كان القادة العسكريون "يهتمون حقاً بشعبهم فإنهم سيتوقفون عن القتال الآن".

إلى ذلك، أكد أن بإمكان منظمات الإغاثة تقديم المساعدة، لكنه ذكّر بأن "الحل في أيديهم"، في إشارة إلى القادة العسكريين في البلاد.

ومنذ منتصف الشهر الماضي، يدور قتال عنيف بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد، إلا أن حدة الاشتباكات تراجعت منذ أيام، بعد أن وقع الجانبان هدنة قصيرة لمدة 7 أيام، برعاية سعودية أميركية.

فيما لا يزال نزوح المدنيين مستمرا، وسط أزمة شح في الخبز والطحين، وغيرهما من المواد الغذائية والطبية.

ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير مراراً من أن استمرار تدفق اللاجئين إلى دول الجوار قد ينذر بكارثة.

وحتى الآن أجبر أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم، كما هدد الصراع بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع.

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