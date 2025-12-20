روسيا: متوافقون مع مصر على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، السبت، توافق موسكو مع الجانب المصري بشأن ضرورة حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

وأشار لافروف، إلى أن البيان المشترك مع مصر شدد على أهمية احترام ميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على نظام عالمي أكثر عدلا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن البيان الإفريقي الروسي المشترك أكد على تعزيز التعاون في مجالات اقتصادية وتجارية عدة، كما أكد على أن حل القضية الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين.

وأوضح عبد العاطي، أنه جاري العمل على التحضير للقمة الروسية الإفريقية القادمة بما يسهم في دعم جهود التنمية والاستقرار، مشددا على أن الاجتماع الوزاري الإفريقي الروسي عكس توافقا على عدد من المبادئ أهمها مواجهة الإرهاب و دعم استقرار الدول.