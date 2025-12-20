إعلان

روسيا: متوافقون مع مصر على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967

كتب : محمود الطوخي

07:35 م 20/12/2025

المؤتمر الروسي الأفريقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، السبت، توافق موسكو مع الجانب المصري بشأن ضرورة حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

وأشار لافروف، إلى أن البيان المشترك مع مصر شدد على أهمية احترام ميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على نظام عالمي أكثر عدلا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن البيان الإفريقي الروسي المشترك أكد على تعزيز التعاون في مجالات اقتصادية وتجارية عدة، كما أكد على أن حل القضية الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين.

وأوضح عبد العاطي، أنه جاري العمل على التحضير للقمة الروسية الإفريقية القادمة بما يسهم في دعم جهود التنمية والاستقرار، مشددا على أن الاجتماع الوزاري الإفريقي الروسي عكس توافقا على عدد من المبادئ أهمها مواجهة الإرهاب و دعم استقرار الدول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيرجي لافروف روسيا إفريقيا الدولة الفلسطينية حدود 1967

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد حرس الحدود.. كأس عاصمة مصر
الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر