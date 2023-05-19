مسؤول أوكراني : الرئيس زيلينسكي سينضم إلى قمة مجموعة السبع
كييف - (د ب أ):
أعلن أندريه يرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية على شاشات التلفزيون الأوكرانى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيحضر قمة الدول الاقتصادية الديمقراطية السبع الكبرى ( جى 7 ) فى هيروشيما باليابان التى بدأت أعمالها اليوم وتستمر ثلاثة أيام .
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