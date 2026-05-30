عُمان: رصد جسم عائم يشتبه بأنه لغم غرب منطقة المرور في هرمز

كتب : وكالات

03:31 م 30/05/2026

مضيق هرمز

أصدر مركز الأمن البحري العُماني تحذيراً ملاحياً للسفن العابرة في محيط مضيق هرمز، بعد رصد جسم عائم يشتبه في كونه لغماً غرب منطقة المرور بالمضيق.
ودعا المركز جميع السفن العاملة في المنطقة إلى اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر ومتابعة التعليمات الملاحية الصادرة، في ظل الاشتباه بوجود الجسم العائم بالقرب من أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة.
وفي تطور متصل بحركة الملاحة في المضيق، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استمرار عبور السفن عبر هرمز بصورة طبيعية.
وقالت بحرية الحرس الثوري إن 20 سفينة تمكنت من اجتياز مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى أن عمليات العبور جرت بالتنسيق مع القوات الإيرانية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يحظى فيه مضيق هرمز بمتابعة دولية مكثفة نظراً لأهميته الاستراتيجية ودوره الحيوي في حركة الملاحة البحرية.

