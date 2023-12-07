شهود عيان: الاحتلال يحاصر 7 آلاف فلسطيني داخل مدرسة ببيت لاهيا

(مصراوي)

أفاد أحد شهود العيان الفلسطينيين، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر أكثر من 7 آلاف فلسطيني في مدرسة بيت لاهيا.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل غارة جوية عنيفة على شمال بيت لاهيا.

وفي وقت سابق اليوم صرح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يبدأ فورا.

ووجه جريفيث، رسالة إلى المنظمات الإنسانية الدولية، مفادها " أن ما يحدث في غزة يجب أن يتوقف فورا".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيؤيش، أمس الأربعاء، أنه تم تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة من خلال توجيهه مجلس الأمن الدولي للانعقاد لمناقشة ما وصفه بانهيار الوضع الإنساني في قطاع غزة، إضافة إلى دعوته للمجلس لإعلان وقف إطلاق نار إنساني داخل القطاع.

