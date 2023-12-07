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BBC

شهود عيان: الاحتلال يحاصر 7 آلاف فلسطيني داخل مدرسة ببيت لاهيا

04:19 م الخميس 07 ديسمبر 2023

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

أفاد أحد شهود العيان الفلسطينيين، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر أكثر من 7 آلاف فلسطيني في مدرسة بيت لاهيا.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل غارة جوية عنيفة على شمال بيت لاهيا.

وفي وقت سابق اليوم صرح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يبدأ فورا.

ووجه جريفيث، رسالة إلى المنظمات الإنسانية الدولية، مفادها " أن ما يحدث في غزة يجب أن يتوقف فورا".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيؤيش، أمس الأربعاء، أنه تم تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة من خلال توجيهه مجلس الأمن الدولي للانعقاد لمناقشة ما وصفه بانهيار الوضع الإنساني في قطاع غزة، إضافة إلى دعوته للمجلس لإعلان وقف إطلاق نار إنساني داخل القطاع.

قوات الاحتلال الإسرائيلي بيت لاهيا طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية

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