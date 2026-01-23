مباريات الأمس
حمدي فتحي يهنئ زوجته بعيد ميلادها (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

06:33 ص 23/01/2026
    حمدي فتحي وابنه (2)
    حمدي فتحي 1 (1)
    حمدي فتحي (1)
    حمدي فتحي مع زوجته (1)
    حمدي فتحي وزوجته (1)
    حمدي فتحي وابنه (5)
    حمدي فتحي وابنه (3)
    حمدي فتحي وابنه (4)
    حمدي فتحي من جلسة تصوير منتخب مصر
    حمدي فتحي وزوجته (6)
    حمدي فتحي وزوجته (2)
    حمدي فتحي وزوجته (10)
    حمدي فتحي وزوجته (11)
    حمدي فتحي وزوجته (12)
    حمدي فتحي وزوجته (13)
    حمدي فتحي وزوجته (1)
    حمدي فتحي وزوجته (9)
    حمدي فتحي وزوجته (7)

وجه اللاعب حمدي فتحي المحترف في صفوف الوكرة القطري، رسالة تهنئة لزوجته روان كامل، بمناسبة عيد ميلادها.

وشارك حمدي فتحي متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة لزوجته وطفله.

وكتب حمدي فتحي :" عيد ميلاد سعيد حبيبتي، بحبك".

جدير بالذكر أن حمدي فتحي قد احتفل بحفل زفافه في شهر يوليو 2021، في حفل أقيم بأحد فنادق التجمع الخامس، ولديهم طفل وحيد يدعى "زين".

زوجة حمدي فتحي

حمدي فتحي الوكرة القطري زوجة حمدي فتحي الأهلي

