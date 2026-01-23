حمدي فتحي يهنئ زوجته بعيد ميلادها (صورة)

أول رد فعل من ابنة حسام حسن بعد أزمة خطيبها السابق

" من زوجته الأولى ".. أبرز المعلومات عن يارا حسام حسن بعد أزمة خطبتها

وجه اللاعب حمدي فتحي المحترف في صفوف الوكرة القطري، رسالة تهنئة لزوجته روان كامل، بمناسبة عيد ميلادها.

وشارك حمدي فتحي متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة لزوجته وطفله.

وكتب حمدي فتحي :" عيد ميلاد سعيد حبيبتي، بحبك".

جدير بالذكر أن حمدي فتحي قد احتفل بحفل زفافه في شهر يوليو 2021، في حفل أقيم بأحد فنادق التجمع الخامس، ولديهم طفل وحيد يدعى "زين".

إقرأ أيضًا:

رجل أعمال يقاضي حسام حسن وابنته بعد فسخ خطوبة نجله

أول رد فعل من ابنة حسام حسن بعد أزمة خطيبها السابق